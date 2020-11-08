В Армении опровергли захват Шуши Азербайджаном

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Шуше еще продолжаютяс бои.

«Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам», - уточнил Ованнисян в Facebook.

Также в Сети появилось видео, на котором, предположительно, идут боевые действия в Шуше.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль азербайджанской стороны благодаря освободительной войне. Об этом Алиев заявил в обращении, которое транслировалось по государственному телевидению.

Напомним, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона.

«Армянская сторона совершила очень большое количество и стратегических и тактических ошибок, которые привели к быстрому поражению на южном фланге и острейшему оперативному кризису, фактически полуокружению армянских войск. Даже отступить сейчас из района Степанакерта, Магдуни, Агдама, сохранив технику, войска Нагорного Карабаха не могут. Они на пороге полного разгрома, если в ближайшее время не разблокируют трассу. Они этого не могут сделать уже трое суток, наоборот, зона турецкого влияния к западу от Шуши расширяется. Можно говорить, что порог поражения уже преодолен», - посетовал эксперт.

