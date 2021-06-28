Отбирать и выселять. На Украине пригрозили конфискацией земли у россиян

Власти Украины заявили о невозможности покупки земли «со стороны агрессора».

У россиян предложили конфисковать землю на Украине. Речь идет о возможном приобретении земельных участков согласно нашумевшему украинскому закону №2194, подписанному в мае президентом этой страны Владимиром Зеленским. Как пояснил в эфире телеканала «Дом» замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий, жители России, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик не имеют права приобрести землю на территории Украины, так как «в законе есть ограничения — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций». По словам Высоцкого, в случае, если сделка по купле-продаже все-таки будет осуществлена через третьих лиц – жителей Украины, «есть возможность просто забирать эту землю».

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Что касается невозможности приобрести украинскую землю россиянами, Высоцкий не сказал ничего нового. Еще в 2019 году тогдашний уполномоченный президента Украины по земельным вопросам, а ныне министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявлял, что россияне «в принципе не обсуждаются» как те, кто может быть допущен к рынку земли.

«Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана», - передает слова Лещенко «Интерфакс».

В окончательной редакции аграрного закона есть пункт, по которому иностранцам в принципе запрещена прямая продажа земли. Однако глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что через этот закон есть риск, что земельные паи впоследствии перейдут к иностранцам. Она обратила внимание, что по новому закону украинцы смогут закладывать свои земельные паи под обеспечение кредита в банках с иностранным капиталом. При невозможности выплатить кредит земля перейдет банкам. «Это означает, что иностранные банки уже с 1 июля смогут владеть украинской сельскохозяйственной землей», - приводит слова Тимошенко «Украина.ру». По мнению Тимошенко, Нацбанк «уже управляется не Украиной», и несколько шагов с его стороны могут привести к тому, что украинцы не смогут платить по кредитам, на что, по словам Тимошенко, «власти и рассчитывают».

Как бы там ни было, Высоцкий еще раз акцентировал внимание на том, что именно россиянам, а заодно и гражданам ЛНР и ДНР, недоступен рынок земли. До этого украинское правительство представило план противодействия России, в котором указано, что Украина будет прилагать усилия для возвращения Крыма и содействовать дальнейшему давлению на Россию через санкционные ограничения. Телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что в случае возвращения Крыма Украиной россиян будет ждать выселение с полуострова.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», - отметил Гордон. Телеведущий посоветовал россиянам не покупать недвижимость на полуострове, так как «потом у них все отберут».

В ответ на это в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что скорее Украина войдет в состав России.

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«Крым вернулся в состав России навечно, ничто уже изменить статус Крыма не может, это все должны понимать. Я убежден в том, что Украина никуда от России не денется. По срокам здесь вопрос, наверное, быстро это не произойдет. Сейчас они оторвались и живут плохо. В конце концов, мозги у людей повернут в нужном направлении, придет время, и они вернутся в Россию в каком-то виде – Конфедерация, Федерация, часть России. Я не сомневаюсь в том, что Украина будет вместе с Россией, у нее другого пути нет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большая часть районов Крыма включена в список приграничных территорий, где иностранным гражданам, в том числе гражданам Украины, запрещено владеть землей.

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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
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