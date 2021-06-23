Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма

Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что после «возвращения Крыма» Киеву, с полуострова выдворят всех россиян, которые переехали туда с материковой части РФ, передает РИА Новости.

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Он также сообщил, что ему «очень жаль» жителей Крыма из-за сильного наводнения. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», - отметил Гордон.

Телеведущий посоветовал россиянам не покупать недвижимость на полуострове, так как «потом у них все отберут».

Как сообщалось, Украина будет прилагать усилия для возвращения Крыма и содействовать дальнейшему давлению на Россию через санкционные ограничения.

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