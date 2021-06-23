«Скорее Украина вернется в Россию!» Сенатор ответил Гордону о «выселении» из Крыма
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков призвал журналиста заниматься не Крымом, а Украиной, где юдей «убивают за их позицию».
Крым навсегда останется в составе России, со временем и Украина может стать частью Российской Федерации, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения» в состав Украины.
«Не первый раз уже делаются подобные заявления, это все от бессилия и от желания продемонстрировать какую-то заботу, как-то пытаться напугать жителей Крыма, не только граждан Российской Федерации. Это как пригрозить пальцем. Над этим в Крыму смеются, в России смеются. Крым вернулся в состав России навечно, ничто уже изменить статус Крыма не может, это все должны понимать. Не хочет это понимать Гордон и еще довольно значительная часть украинских националистов на Украине, таких в руководстве Украины многовато», - отметил он.
По словам Цекова, в будущем Украина также вернется в состав России, как только русофобские силы окончательно потеряют влияние в стране.
«Я убежден в том, что Украина никуда от России не денется. По срокам здесь вопрос, наверное, быстро это не произойдет. Но мир меняется, идет борьба условно двух цивилизаций – западноевропейской и восточнославянской. Восточнославянская – это цивилизация, которая стремится к сохранению традиционных, культурных, духовных, семейных ценностей. Западноевропейская, включая американцев, идет по пути либеральных ценностей, которые уже границы стирают между мужчиной и женщиной и многие другие границы. Украина никогда не станет частью западноевропейский ценностей, она всегда будет стремиться к восточнославянским. А это период, когда на Украине с 1991 года пришли к власти ультранационалистические, русоненавистнические силы. К сожалению, они всегда имели большое влияние в руководстве Украины, пропагандировали идею, что необходимо оторваться от России, чтобы жить хорошо. Сейчас они оторвались и живут плохо. В конце концов, мозги у людей повернут в нужном направлении, придет время, и они вернутся в Россию в каком-то виде – Конфедерация, Федерация, часть России. Я не сомневаюсь в том, что Украина будет вместе с Россией, у нее другого пути нет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Цеков также призвал Гордона уделить внимание соблюдению прав человека на Украине, а не беспокоиться о Крыме.
«Украина – это государство с тотальным нарушением прав человека. Они пытаются в чем-то обвинить Россию по ситуации в Крыму, рассказывая о внесудебных расправах, о незаконных арестах и прочее. На самом деле ничего такого нет в Крыму, а на Украине людей убивают за их позицию. Гордону надо бы заниматься лучше соблюдением прав человека на Украине, а не уделять такое большое внимание Крыму», - добавил сенатор.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что внимательно прочитал статью президента России Владимира Путина в немецком издании Die Zeit к годовщине начала Великой Отечественной войны, но не согласен с тем, что США организовали переворот на Украине, а страны Европы «безвольно его поддержали».
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