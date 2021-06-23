«Скорее Украина вернется в Россию!» Сенатор ответил Гордону о «выселении» из Крыма

Цеков также призвал Гордона уделить внимание соблюдению прав человека на Украине, а не беспокоиться о Крыме.

«Украина – это государство с тотальным нарушением прав человека. Они пытаются в чем-то обвинить Россию по ситуации в Крыму, рассказывая о внесудебных расправах, о незаконных арестах и прочее. На самом деле ничего такого нет в Крыму, а на Украине людей убивают за их позицию. Гордону надо бы заниматься лучше соблюдением прав человека на Украине, а не уделять такое большое внимание Крыму», - добавил сенатор.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что внимательно прочитал статью президента России Владимира Путина в немецком издании Die Zeit к годовщине начала Великой Отечественной войны, но не согласен с тем, что США организовали переворот на Украине, а страны Европы «безвольно его поддержали».

