На Украине пригрозили отбирать купленные россиянами земельные участки

Власти Украины будут изымать купленные гражданами России земельные участки, так как россияне не имеют права на покупку украинской земли. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Дом».

Изъятие земли грозит россиянам в соответствии с законом о коммерческом обороте сельхозземель, который будет запущен с 1 июля. Согласно документу, продажа и покупка сельскохозяйственных участков будет доступна только гражданам Украины, при этом каждый сможет распоряжаться не более 100 гектаров, пишет Газета.ру.

Высоцкий подчеркнул, что власти будут отслеживать сделки, чтобы покупка или продажа не могла быть проведена через гражданина Украины, а также намерены проверять источники средств покупателя, отмечает Ura.ru.

«В случае фиксации такого факта [покупки земли гражданином России] есть возможность просто забирать эту землю», — цитирует Высоцкого РИА ФАН.

