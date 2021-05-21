Зеленский и его олигархи. На Украине рассказали о «переделе активов»

Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, кто конкретно из олигархов может потерять свои средства и статус, а кто от предстоящей войны с олигархами может только выиграть.

«Идет передел активов. Это понятное дело. И действительно, на этот счет тяжело спорить, что какие-то олигархи что-то могут потерять. Скорее всего, часть из них что-то действительно потеряет. Кого-то это даже может сильно пощипать. Потому что сейчас, если так посчитать, три олигарха уже находятся за границей. Это то, что мы знаем, об остальных можем только догадываться. Скорее всего, потеряют что-то Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Олег Бахматюк. Это те, у кого, если смотреть по средствам массовой информации, могут быть проблемы. Насчет остальных сложно сказать – они от этого могут и выиграть. Сейчас Зеленский многое делает для так называемых аграрных олигархов. Вот они со временем наоборот могут не ослабить, а только усилить власть. Особенно после принятия закона о рынке земли», - считает политолог.

Охрименко не верит, что Зеленскому удастся победить олигархат, ведь если он активно возьмется за это дело, то может повторить судьбу бывшего президента Украины Януковича, который, по мнению президента Украинского аналитического центра, пытался это сделать ранее.