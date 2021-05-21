Зеленский и его олигархи. На Украине рассказали о «переделе активов»
Владимир Зеленский может повторить судьбу Виктора Януковича в случае начала серьезной борьбы с олигархами, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» украинский политолог Александр Охрименко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что в результате этого «строительства» на место старых олигархов придут новые.
«Действительно, сейчас идет диалог с олигархами. Есть те, кто нашли с Зеленским общий язык. А есть те, кто не нашли. Зеленский, скорее всего, выстроит систему, как при Кучме. Со временем мы увидим Зеленского и его олигархов. Я даже думаю, что появятся свежие. Есть люди, которые были с Зеленским партнерами, работали или пришли к власти вместе с ним. А со временем оказывается, что их дети, жены, любовницы очень богатыми стали – вы же понимаете, все не на самих олигархов записано», - объяснил Охрименко.
Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, кто конкретно из олигархов может потерять свои средства и статус, а кто от предстоящей войны с олигархами может только выиграть.
«Идет передел активов. Это понятное дело. И действительно, на этот счет тяжело спорить, что какие-то олигархи что-то могут потерять. Скорее всего, часть из них что-то действительно потеряет. Кого-то это даже может сильно пощипать. Потому что сейчас, если так посчитать, три олигарха уже находятся за границей. Это то, что мы знаем, об остальных можем только догадываться. Скорее всего, потеряют что-то Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Олег Бахматюк. Это те, у кого, если смотреть по средствам массовой информации, могут быть проблемы. Насчет остальных сложно сказать – они от этого могут и выиграть. Сейчас Зеленский многое делает для так называемых аграрных олигархов. Вот они со временем наоборот могут не ослабить, а только усилить власть. Особенно после принятия закона о рынке земли», - считает политолог.
Охрименко не верит, что Зеленскому удастся победить олигархат, ведь если он активно возьмется за это дело, то может повторить судьбу бывшего президента Украины Януковича, который, по мнению президента Украинского аналитического центра, пытался это сделать ранее.
«Украина страна олигархов. Они были, есть и будут. Перед тем, как прийти к власти, Зеленский тоже много говорил о том, что собирается сделать с олигархами, но они показали ему, кто на Украине главный. Он, конечно, будет бороться. Но в любом случае есть печальный опыт Януковича, который пытался скинуть олигархов с их места, а они потом организовали для него Майдан», - заявил политолог.
Зеленский назвал главным приоритетом построение страны без олигархов, выступая на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине со дня его инаугурации. Президент Украины заявил, что хочет построить страну «для 40 миллионов, а не сотни Forbes».
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинский глава не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал.
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