Правительство Украины представило план противодействия России
Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны страны утвердить план противодействия политике России, а также стратегию внешнеполитического развития страны с целью вступить в ЕС и НАТО. Такое предложение было озвучено на заседании правительства 9 июня.
В документе отмечается, что агрессивная политика со стороны России является серьезной угрозой для Украины и ЕС.
Сообщается, что Украина будет прилагать усилия для возвращения Крыма и содействовать дальнейшему давлению на Россию через санкционные ограничения.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина может устроить провокации накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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