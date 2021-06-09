Правительство Украины представило план противодействия России

Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны страны утвердить план противодействия политике России, а также стратегию внешнеполитического развития страны с целью вступить в ЕС и НАТО. Такое предложение было озвучено на заседании правительства 9 июня.

В документе отмечается, что агрессивная политика со стороны России является серьезной угрозой для Украины и ЕС.