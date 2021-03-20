Иностранным гражданам запретили владеть землей в Крыму

Вступил в силу закон о запрете на владение землей в Крыму для иностранных граждан и юрлиц, а также лиц без гражданства. Об этом сообщает РБК.

Ограничения затронули 19 из 25 муниципальных образований полуострова, в том числе Ялту, Керчь и Евпаторию, а также 12 муниципалитетов Севастополя.

При этом земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах не попали под запрет на владение.

Президент России Владимир Путин весной 2020 года подписал указ, согласно которому большую часть районов Крыма включили в список приграничных территорий, где иностранным гражданам запрещено владеть землей.

