Отношения, которых нет. Германия и Россия зеркально выслали дипломатов
Москва и Берлин решили зеркально выслать дипломатов из своих стран. Политики считают, что уже невозможно больше испортить отношения, которых и так практически нет.
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили в российском МИД.
Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов в качестве ответной меры, отметили в МИД РФ.
В российском ведомстве решительно осудили высылку Берлином сотрудников диппредставительств. Дипломаты отметили, что эти действия Германии демонстративно разрушают весь массив двусторонних отношений.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, Германия сама создала ситуацию, когда публично отрицает подготовку высылки российских дипломатов, о которой предупреждает Кремль заранее, но все-таки совершает ее.
«То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», - заявила официальный представитель МИД РФ телеканалу «Звезда».
Массовая высылка дипломатов РФ из Германии создаст новые сложности для Москвы и Берлина, отношения которых стали носить недружественный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
«Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге. Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер», - подчеркнул Слуцкий.
Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что отношения между Германией и Россией уже нельзя ухудшить, потому что их «нет в принципе».
«Отношений между Германией и Россией сейчас не существует, в экономическом плане мы все уничтожили год назад. "Северные потоки" уничтожены, связей в принципе не существует. Европа выстраивает железный занавес, однако это не выгодно ни для нас, ни для вас, обе страны страдают», - заключил Зингер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить слова о приемлемости ударов украинской армии по территории России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале. Захарова напомнила, что Писториус назвал удары ВСУ по российской территории «приемлемой тактикой». Дипломат попросила главу оборонного ведомства не забывать о своих словах и пообещала их напомнить.
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