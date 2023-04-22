Отношения, которых нет. Германия и Россия зеркально выслали дипломатов

«То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», - заявила официальный представитель МИД РФ телеканалу «Звезда».

Массовая высылка дипломатов РФ из Германии создаст новые сложности для Москвы и Берлина, отношения которых стали носить недружественный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге. Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер», - подчеркнул Слуцкий.