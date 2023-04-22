Москва осудила решение Германии о массовой высылке российских дипломатов

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили в российском МИД.

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Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов в качестве ответной меры, отметили в МИД РФ.

В российском ведомстве решительно осудили высылку Берлином сотрудников диппредставительств. Дипломаты отметили, что эти действия Германии демонстративно разрушают весь массив двусторонних отношений.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что МИД России понизил уровень дипломатического представительства с Эстонией до временного поверенного в делах.

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Фото: germania.diplo.de
ТЕГИ:ГерманияВысылкаДипломатыМИД РФ

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