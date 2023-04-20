Немцы раскритиковали условие главы МИД ФРГ Бербок для снятия санкций с России

Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. До этого Бербок заявила, что снимать санкции с Москвы никто не будет, пока длится конфликт на Украине.

Пользователи писали, что глава МИД все больше становится «рупором» американцев и ставили под сомнение ее компетенции. Читатели отмечали, что подобная риторика вредит стране.

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«Бербок следует подать в отставку», - написал один из читателей.

До этого Союз налогоплательщиков Германии подверг критике главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста. Так, по данным СМИ, в прошлом году Бербок потратила на услуги соответствующего специалиста 137 тысяч евро. По словам представителей Союза налогоплательщиков, правительство Шольца потратило более 1,2 млн евро на услуги фотографов в 2022 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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