Немцы раскритиковали условие главы МИД ФРГ Бербок для снятия санкций с России

Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. До этого Бербок заявила, что снимать санкции с Москвы никто не будет, пока длится конфликт на Украине.

Пользователи писали, что глава МИД все больше становится «рупором» американцев и ставили под сомнение ее компетенции. Читатели отмечали, что подобная риторика вредит стране.