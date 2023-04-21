Песков назвал фейком информацию о вмешательстве России во внутренние дела Германии
21 апреля 202311:34
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела ФРГ и не пыталась дестабилизировать страны Запада в конфликте на Украине. Об этом он рассказал газете The Washington Post.
«Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались, а сейчас у нас на самом деле нет времени на это», - сказал Песков.
В документах европейских спецслужб было сказано, что Москва якобы вмешивалась во внутренние дела Германии и пыталась организовать коалицию, которая бы публично выступала против помощи Украине.
Ранее авиаконструктор назвал причины схода боеприпаса Су-34, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru