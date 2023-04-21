Песков назвал фейком информацию о вмешательстве России во внутренние дела Германии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела ФРГ и не пыталась дестабилизировать страны Запада в конфликте на Украине. Об этом он рассказал газете The Washington Post.

«Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались, а сейчас у нас на самом деле нет времени на это», - сказал Песков.

В документах европейских спецслужб было сказано, что Москва якобы вмешивалась во внутренние дела Германии и пыталась организовать коалицию, которая бы публично выступала против помощи Украине.

Ранее авиаконструктор назвал причины схода боеприпаса Су-34, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

