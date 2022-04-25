Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии
МИД России объявил о высылке из страны 40 сотрудников посольства Германии, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что соответствующая нота протеста была вручена послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру. Отмечается, что сотрудники немецкого посольства объявлены персонами нон грата в ответ на действия Берлина.
«Главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии», — подчеркнули в МИД РФ.
Ранее Россия приняла решение отозвать согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
- Полянский заявил, что Украина может применить оружие массового уничтожения
- Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий
- Собянин рассказал о развитии сети городских клубов «Центр московского долголетия»
- ФСБ: задержанные также планировали покушение на Симоньян и Киселёва
- Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
- «Подорвать автомобиль». В СКР раскрыли подробности дела о покушении на Соловьева
- Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии
- Киркорову и Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию
- Генпрокурор РФ назвал причину роста стоимости лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru