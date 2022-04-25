Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии

В сообщении говорится, что соответствующая нота протеста была вручена послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру. Отмечается, что сотрудники немецкого посольства объявлены персонами нон грата в ответ на действия Берлина.

«Главе немецкой дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Россия приняла решение отозвать согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове, сообщает RT.