Захарова призвала Писториуса запомнить слова об ударах ВСУ по России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить слова о приемлемости ударов украинской армии по территории России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Писториус назвал удары ВСУ по российской территории «приемлемой тактикой». Дипломат попросила главу оборонного ведомства не забывать о своих словах.
«В любом случае я напомню», - отметила представитель МИД.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит поставки техники и боеприпасов Киеву. Однако он исключил предоставление Украине современных вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru