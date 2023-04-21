Захарова призвала Писториуса запомнить слова об ударах ВСУ по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить слова о приемлемости ударов украинской армии по территории России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

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Захарова напомнила, что Писториус назвал удары ВСУ по российской территории «приемлемой тактикой». Дипломат попросила главу оборонного ведомства не забывать о своих словах.

«В любом случае я напомню», - отметила представитель МИД.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит поставки техники и боеприпасов Киеву. Однако он исключил предоставление Украине современных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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