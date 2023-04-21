«Ступенька к войне!»: Немецкий депутат испугался слов Писториуса об атаках России
Германия всегда действует принципиальнее других стран Европы, а сейчас занимается эскалацией конфликта, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер.
Оправдание главой Минобороны Германии атак Украиной территории России является следствием «немецкой логики», сказал в интервью НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее в эфире телеканала ZDF назвал «абсолютно нормальными» операции ВСУ на территории России для того, чтоб отрезать пути снабжения.
«Год назад мы не могли бы себе такое представить, но сейчас потихоньку отправляется все больше и больше оружия. Сначала шлемы, потом танки, сейчас самолеты, а в будущем – атака на территорию России. Ступенька за ступенькой происходит эскалация. Я боюсь, что из этого может вспыхнуть настоящая мировая война. Я думаю, они не понимают последствия. Сейчас помимо танков отправляют еще и МиГ-29. Это значит, что мы там участвуем. Украинцы приезжают сюда, их учат использовать наши танки, а мы говорим, что мы не участвуем», - сказал Зингер.
Он объяснил, чем «немецкая логика» отличается от других стран Европы.
«Германия всегда все делает слишком аккуратно и принципиально. Например, мы сейчас выключили наши ядерные реакторы, а Франция и другие страны Европы строят новые. При этом у нас сейчас проблема, где взять энергию. Не хотим ни газ, ни нефть, ни ядерные реакторы. А как так? В Германии такая логика: мы это не хотим, поэтому не делаем», - разъяснил парламентарий.
При этом Зингер считает, что отношения между Германией и Россией уже нельзя ухудшить, потому что их «нет в принципе».
«Отношений между Германией и Россией сейчас не существует, в экономическом плане мы все уничтожили год назад. "Северные потоки" уничтожены, связей в принципе не существует. Европа выстраивает железный занавес, однако это не выгодно ни для нас, ни для вас, обе страны страдают», - заключил собеседник НСН.
На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля проходит заседание контактной группы НАТО по Украине. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что там будут обсуждаться поставки Украине самолетов.
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