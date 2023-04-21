«Ступенька к войне!»: Немецкий депутат испугался слов Писториуса об атаках России

При этом Зингер считает, что отношения между Германией и Россией уже нельзя ухудшить, потому что их «нет в принципе».

«Отношений между Германией и Россией сейчас не существует, в экономическом плане мы все уничтожили год назад. "Северные потоки" уничтожены, связей в принципе не существует. Европа выстраивает железный занавес, однако это не выгодно ни для нас, ни для вас, обе страны страдают», - заключил собеседник НСН.

На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля проходит заседание контактной группы НАТО по Украине. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что там будут обсуждаться поставки Украине самолетов.

