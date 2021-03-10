«Откровенная радикализация!» В Донбассе не поверили «переговорщику» Зеленскому

Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. Теперь одобрить его должна Россия. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Конкретный план, как мы считаем, отвечает духу минских соглашений, соответствует нормам международного права», — сообщил Ермак. Он отметил, что речь идет об очень мощном шаге, предложенном Германией и Францией.

Ермак добавил, что новый план будет обсуждаться через неделю или две во время видеоконференции в «нормандском формате».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, входящих в «нормандскую четвёрку» вместе с Киевом, в случае, если не удастся провести полноформатный саммит. Даже если такая встреча сорвётся, Зеленский пообещал найти возможность для отдельных переговоров, в том числе, с российским коллегой Владимиром Путиным.

Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе, советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.