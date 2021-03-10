«Откровенная радикализация!» В Донбассе не поверили «переговорщику» Зеленскому
Президент Украины согласен на личную встречу с Владимиром Путиным, однако Киев одновременно продолжает готовиться к войне.
Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. Теперь одобрить его должна Россия. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Конкретный план, как мы считаем, отвечает духу минских соглашений, соответствует нормам международного права», — сообщил Ермак. Он отметил, что речь идет об очень мощном шаге, предложенном Германией и Францией.
Ермак добавил, что новый план будет обсуждаться через неделю или две во время видеоконференции в «нормандском формате».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, входящих в «нормандскую четвёрку» вместе с Киевом, в случае, если не удастся провести полноформатный саммит. Даже если такая встреча сорвётся, Зеленский пообещал найти возможность для отдельных переговоров, в том числе, с российским коллегой Владимиром Путиным.
Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе, советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.
«Для конструктивной встречи, тем более, на уровне лидеров, должны быть хоть какие-то проекты, которые могут хоть в какой-то части содействовать урегулированию в Донбассе. Однако, минимум последние полгода, украинская сторона не представила ни одного продуктивного проекта в этом плане. Происходит только откровенная радикализация, попытки разрушить любой переговорный формат. Целый пул принятых законопроектов представляет истинное отношение Киева, олицетворяемого сейчас Зеленским, к Донбассу и его жителям. Украина видит Донбасс, как некую колонизированную территорию с международной администрацией, с полным лишением гражданских и политических прав населения, которое не разделяет взгляды нынешней украинской верхушки», - подчеркнул собеседник НСН.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко со своей стороны отметил в эфире НСН, что встреча Путина с Зеленским крайне желательна и необходима.
«Если она состоится, то поможет решить ряд вопросов, связанных с деятельностью "нормандской четвёрки" и относительно двусторонних отношений, которых накопилось очень много. В первую очередь надо обсудить нормализацию дипломатических отношений. Второй момент связан с определением ситуации на Донбассе и Крымом. В третьих – существует большое число вопросов с обеспечением прав и свобод россиян на территории Украины и украинцев в России. Это касается, в том числе, бизнеса и других составляющих. Конечно, такие встречи не проводятся спонтанно, они готовятся минимум несколько месяцев – встречаются эксперты, дипломаты, чиновники высокого уровня. Согласовывается круг вопросов, который будет рассмотрен, варианты итоговых документов», - считает украинский политолог.
Последний раз саммит четырёх лидеров «нормандского формата» состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда было принято итоговое заявление, однако большая часть его так и осталась простой декларацией. Киев, в частности, так и не приступил к выполнению политической части коммюнике относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров «четверки», после которых представитель России Дмитрий Козак обвинил Киев в откровенном саботировании выполнения достигнутых договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что конкретные сроки проведения нового саммита «нормандской четвёрки» можно будет обсуждать только после воплощения в жизнь договоренностей предыдущей встречи.
Между тем, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ ранее заявила о резко участившихся случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе в течение 8 марта. В отчете СММ указано, что в Донецкой области за вторник было выявлено 105 нарушений режима прекращения огня. В это число вошли 83 взрыва "неопределенного происхождения". Отмечается, что за день до этого комиссия зарегистрировала лишь девять таких случаев. В Луганской области за сутки было выявлено 20 нарушений, ранее сотрудники комиссии не выявили ни одного нарушения.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил об активных приготовлениях Киева к военному сценарию.
«Сейчас туда перебрасываются дополнительные силы – танки, артиллерия, авиация подтянута ближе. В районе Авдеевки развернулся дивизион ПВО, который находился до этого в тылу. Высота поражения у него относительно маловысотная, но достаточная, чтобы прикрыть от фронтовой авиации. Практически из всех районов идут сообщения, что Украина с юга на север подтягивает массу тяжелой артиллерии, танков, боевых машин, пехоты. Переброска идет как по железнодорожным артериям, так и по обычным дорогам. Подготовка идет на глазах», - отмечал он.
Стрелков уверен, что наступление ВСУ в Донбассе рано или поздно начнётся. По его мнению, это может произойти уже в начале апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба
- Сервис переводов MoneyGram ограничил работу в России
- В России могут ввести налог для блогеров
- Эксперт рассказала об уязвимостях российских компаний к кибератакам
- В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru