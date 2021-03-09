«Принуждение к капитуляции». Киев открыто готовится к захвату Донбасса

Украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. Так, по словам представителя главы самопровозглашённой Луганской народной республики на трёхсторонних переговорах Родиона Мирошника, по состоянию на 5 марта речь шла о 65 танках и 22 тяжёлых миномётах в местах хранения. А 6 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) подогнали ещё 33 танка и самоходные артиллерийские установки. Мониторинговая миссия ОБСЕ предпочла всего этого не заметить, утверждают в Луганске.

«Когда нам задают вопрос: дернутся они (ВСУ – прим. НСН) или нет – обязательно дернутся. У них нет шансов не дернуться. Они сами себя загнали в угол. И это американцы завели их в эту ситуацию», - заявил Мирошник в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Данные о скором наступлении ВСУ якобы подтвердил некий украинский перебежчик, раскрывший карты силовикам самопровозглашённой Донецкой народной республики, передаёт РИА ФАН.

Слухи о подготовке наступления в Донбассе ходили весь февраль. Интонации публичных выступлений от экспертов и официальных представителей Киева лишь подогревают эти слухи и отчасти подтверждают подобные сведения.

Так, глава переговорной делегации Украина Леонид Кравчук призывал отвечать «выстрелом на выстрел»: за время «перемирия» в Киеве уже привыкли к рапортам о пострадавших или погибших в Донбассе бойцах ВСУ. Украинцы всё чаще говорят о так называемом плане деоккупации Донбасса, выполнение которого зависит исключительно от воли президента Владимира Зеленского.

Буквально на днях советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель» заявил о готовности к реализации подобных мероприятий. Судя по его словам, это не военный сценарий: условие Киева - предварительный вывод из Донбасса российских войск (Москва их присутствие в регионе отрицает). После этого украинцы получают контроль над российской границей в Донбассе и проводят «там все, что угодно», описал нехитрый план Поцелуйко.

Между тем, экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев подготовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой. По его мнению, при таких обстоятельствах можно обратиться к третьей стране, которая выступит посредником между двумя государствами. При каких условиях должны возникнуть подобные обстоятельства, остаётся лишь догадываться.

По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, Киев готовится к военной провокации, конечная цель которой – «всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска, и России <...> к капитуляции». Именно для этого Кравчук выступает с угрозами «радикальных шагов», сказал Затулин РИА Новости.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтверждал активные приготовления Киева к военному сценарию.

«Сейчас туда перебрасываются дополнительные силы – танки, артиллерия, авиация подтянута ближе. В районе Авдеевки развернулся дивизион ПВО, который находился до этого в тылу. Высота поражения у него относительно маловысотная, но достаточная, чтобы прикрыть от фронтовой авиации. Практически из всех районов идут сообщения, что Украина с юга на север подтягивает массу тяжелой артиллерии, танков, боевых машин, пехоты. Переброска идет как по железнодорожным артериям, так и по обычным дорогам. Подготовка идет на глазах. Выльется ли это в наступление или нет, я не знаю. Но вероятность эта очень высока», - отмечал он.

Как считает Стрелков, наступление украинских военнослужащих в Донбассе может начаться в первой декаде апреля, после периода распутицы.

При военном сценарии на востоке Украины ключевой станет роль России. Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала предположил, что для спасения жителей Донбасса РФ будет действовать не симметрично по линии фронта, а ударить всеми средствами «с наиболее стратегически и тактически важных направлений».

В Госдуме пока не хотят рассуждать о том, введёт ли Россия в Донбасс свои войска, которые, несмотря на их отсутствие, там упорно продолжает наблюдать украинская сторона.

«Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка силой решить этот вопрос может привести к плачевным результатам для Украины в целом и ее государственности... Надо исходить из этого. Если это было заявлено, оно должно быть осуществлено, если возникнет такая угроза», - намекнул, в свою очередь, депутат Затулин.

