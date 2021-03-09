Встретиться нельзя отменить. Возможны ли переговоры Путина с Зеленским?
Представитель ЛНР и украинский политолог в эфире НСН оценили перспективы возможной встречи президентов России и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, входящих в «нормандскую четвёрку» вместе с Киевом, в случае, если не удастся провести полноформатный саммит. Даже если такая встреча сорвётся, Зеленский пообещал найти возможность для отдельных переговоров, в том числе, с российским коллегой Владимиром Путиным.
Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики, ее представитель в политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.
«Для конструктивной встречи, тем более, на уровне лидеров, должны быть хоть какие-то проекты, которые могут хоть в какой-то части содействовать урегулированию в Донбассе. Однако, минимум последние полгода, украинская сторона не представила ни одного продуктивного проекта в этом плане. Происходит только откровенная радикализация, попытки разрушить любой переговорный формат. Целый пул принятых законопроектов представляет истинное отношение Киева, олицетворяемого сейчас Зеленским, к Донбассу и его жителям. Украина видит Донбасс, как некую колонизированную территорию с международной администрацией, с полным лишением гражданских и политических прав населения, которое не разделяет взгляды нынешней украинской верхушки», - подчеркнул собеседник НСН.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко напротив отметил в эфире НСН, что встреча Путина с Зеленским крайне желательна и необходима.
«Если она состоится, то поможет решить ряд вопросов, связанных с деятельностью «нормандской четвёрки» и относительно двусторонних отношений, которых накопилось очень много. В первую очередь надо обсудить нормализацию дипломатических отношений. Второй момент связан с определением ситуации на Донбассе и Крымом. В третьих – существует большое число вопросов с обеспечением прав и свобод россиян на территории Украины и украинцев в России. Это касается, в том числе, бизнеса и других составляющих. Конечно, такие встречи не проводятся спонтанно, они готовятся минимум несколько месяцев – встречаются эксперты, дипломаты, чиновники высокого уровня. Согласовывается круг вопросов, который будет рассмотрен, варианты итоговых документов», - считает украинский политолог.
Бондаренко также назвал причину эскалации обстановки, которая отмечается в последнее время по линии соприкосновения на востоке Украины.
«Формально действует режим прекращения огня, его никто не отменял. Эскалацию напряжённости можно объяснить фактором усталости от перемирия. Обе стороны понимают временность этой категории. Перемирие заканчивается либо новым витком войны, либо миром», добавил он.
В свою очередь, советник главы ЛНР Родион Мирошник уверен, что России не следует втягиваться в обсуждение темы нарушения перемирия, поскольку за этим должны следовать карательные санкции в отношении стороны, которая это допустила, чего сейчас не происходит:
«Ситуация на сегодня довольно глупая. Зеленский нарушил ранее взятые обязательства, а теперь, чтобы отыграть назад или найти варианты урегулирования, заявляет, что должен встретиться с главой государства, которое выступает только посредником в противостоянии на Донбассе.
Это украинская стратегия втягивания России в конфликт и наделение её несвойственными ей функциями – попыткой назвать второй стороной конфликта. Гораздо больше смысла есть в продолжении диалога с другими геополитическими игроками с целью принуждения Украины к миру, нежели обсуждение каких-то вопросов с Зеленским. Он, малого того, что не представляет никаких оснований для переговоров, но и выступает в качестве марионетки, манипулируемой третьей стороной».
Последний раз саммит четырёх лидеров «нормандского формата» состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда было принято итоговое заявление, однако большая часть его так и осталась простой декларацией. Киев, в частности, так и не приступил к выполнению политической части коммюнике относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров «четверки», после которых представитель России Дмитрий Козак обвинил Киев в откорвенном саботировании выполнения достигнутых договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что конкретные сроки проведения нового саммита «нормандской четвёрки» можно будет обсуждать только после воплощения в жизнь договоренностей предыдущей встречи.
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