Встретиться нельзя отменить. Возможны ли переговоры Путина с Зеленским?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, входящих в «нормандскую четвёрку» вместе с Киевом, в случае, если не удастся провести полноформатный саммит. Даже если такая встреча сорвётся, Зеленский пообещал найти возможность для отдельных переговоров, в том числе, с российским коллегой Владимиром Путиным.

Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики, ее представитель в политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.

«Для конструктивной встречи, тем более, на уровне лидеров, должны быть хоть какие-то проекты, которые могут хоть в какой-то части содействовать урегулированию в Донбассе. Однако, минимум последние полгода, украинская сторона не представила ни одного продуктивного проекта в этом плане. Происходит только откровенная радикализация, попытки разрушить любой переговорный формат. Целый пул принятых законопроектов представляет истинное отношение Киева, олицетворяемого сейчас Зеленским, к Донбассу и его жителям. Украина видит Донбасс, как некую колонизированную территорию с международной администрацией, с полным лишением гражданских и политических прав населения, которое не разделяет взгляды нынешней украинской верхушки», - подчеркнул собеседник НСН.