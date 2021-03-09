В Донбассе за сутки 105 раз нарушили режим прекращения огня
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила о резко участившихся случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе в течение 8 марта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт ОБСЕ.
В отчете СММ указано, что в Донецкой области за вторник было выявлено 105 нарушений режима прекращения огня. В это число вошли 83 взрыва "неопределенного происхождения". Отмечается, что за день до этого комиссия зарегистрировала лишь девять таких случаев. В Луганской области за сутки было выявлено 20 нарушений, ранее сотрудники комиссии не выявили ни одного нарушения.
В ОБСЕ заявили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, в ходе которого было принято решение усилить меры для достижения безопасности в Донбассе, было зарегистрировано около 11 тысяч нарушений в регионе. Комиссия рассказала о 4 030 взрывах, 1 438 пролетах боеприпасов, а также о 5 932 выстрелах и 62 запусках осветительных ракет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Более 326 тысяч заражений COVID-19 выявили в мире за сутки
- Британская королевская семья прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
- Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
- В ЛНР сообщили о прибытии иностранных военных в Донбасс
- Тунис получил первую партию российской вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru