В Донбассе за сутки 105 раз нарушили режим прекращения огня

В отчете СММ указано, что в Донецкой области за вторник было выявлено 105 нарушений режима прекращения огня. В это число вошли 83 взрыва "неопределенного происхождения". Отмечается, что за день до этого комиссия зарегистрировала лишь девять таких случаев. В Луганской области за сутки было выявлено 20 нарушений, ранее сотрудники комиссии не выявили ни одного нарушения.

В ОБСЕ заявили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, в ходе которого было принято решение усилить меры для достижения безопасности в Донбассе, было зарегистрировано около 11 тысяч нарушений в регионе. Комиссия рассказала о 4 030 взрывах, 1 438 пролетах боеприпасов, а также о 5 932 выстрелах и 62 запусках осветительных ракет.

