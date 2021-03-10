Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе
Украинские власти доработали план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который предложили во Франции и Германии.
Как сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии, теперь документ ждет его одобрения со стороны России. Ермак отметил, что план отвечает «духу минских соглашений и соответствует нормам международного права».
Глава офиса подчеркнул, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией.
Одновременно украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. Так, по словам представителя главы самопровозглашённой Луганской народной республики на трёхсторонних переговорах Родиона Мирошника, по состоянию на 5 марта речь шла о 65 танках и 22 тяжёлых миномётах в местах хранения. А 6 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) подогнали ещё 33 танка и самоходные артиллерийские установки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе
- В России появится мобильное приложение для оплаты услуг «лицом»
- NASA отправит астронавта на МКС на российском «Союзе»
- Байден забыл имя министра и название Пентагона
- Для съемок российского фильма в космосе отобрали 20 девушек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru