Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские власти доработали план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который предложили во Франции и Германии.

Как сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии, теперь документ ждет его одобрения со стороны России. Ермак отметил, что план отвечает «духу минских соглашений и соответствует нормам международного права».

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Глава офиса подчеркнул, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией.

Одновременно украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. Так, по словам представителя главы самопровозглашённой Луганской народной республики на трёхсторонних переговорах Родиона Мирошника, по состоянию на 5 марта речь шла о 65 танках и 22 тяжёлых миномётах в местах хранения. А 6 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) подогнали ещё 33 танка и самоходные артиллерийские установки.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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