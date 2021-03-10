Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе

Глава офиса подчеркнул, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией.

Одновременно украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. Так, по словам представителя главы самопровозглашённой Луганской народной республики на трёхсторонних переговорах Родиона Мирошника, по состоянию на 5 марта речь шла о 65 танках и 22 тяжёлых миномётах в местах хранения. А 6 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) подогнали ещё 33 танка и самоходные артиллерийские установки.

