К штурму готовы? «Добровольцы Донбасса» собрались в Госдуму

Глава союза добровольцев Александр Бородай заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что и сам задумывался о выдвижении в депутаты.

Экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.

«Да, я задумывался о такой возможности», — заявил он, отказавшись сообщить подробности избирательной кампании.

Ранее о планах Бородая со ссылкой на источники сообщал портал Ura.ru.

Бородай напомнил, что вопрос возможности участия в выборах разного уровня в России обсуждался на конференции «Союза добровольцев Донбасса» год назад.

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«И я, и сама организация, ее актив, члены и руководство, - все мы считаем, что Союз добровольцев Донбасса заслужил право участвовать в законодательной власти РФ, что мы должны идти в законодательную власть разных уровней, начиная от районного и заканчивая федеральным. Мы заинтересованы, чтобы члены Союза становились депутатами. Эти решения были приняты год назад, теперь мы собираемся воплощать их в жизнь», — сказал Бородай «Радиоточке НСН».

В октябре прошлого года СДД отметил, что не является политической партией, поэтому рассматривает вариант сотрудничества с уже существующими партиями. Речь шла о возможном сотрудничестве с партией «Родина», партией Захара Прилепина «За правду» и «Единой Россией».

Ранее глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН высказал мнение, что ДНР и ЛНР не вернутся в Украину даже при смене власти в Киеве - скорее, в таком случае перестанет существовать украинское государство.

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ФОТО: РИА Новости
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