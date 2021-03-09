К штурму готовы? «Добровольцы Донбасса» собрались в Госдуму

Экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.

«Да, я задумывался о такой возможности», — заявил он, отказавшись сообщить подробности избирательной кампании.

Ранее о планах Бородая со ссылкой на источники сообщал портал Ura.ru.

Бородай напомнил, что вопрос возможности участия в выборах разного уровня в России обсуждался на конференции «Союза добровольцев Донбасса» год назад.