РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ И США



Страны «Большой семерки» (G7, неформальный формат встреч для Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) подтвердили свой курс на поддержку Украины и согласились усилить экономические ограничения против России. Среди главных задач — нарастить давление на союзников Москвы, включая Иран, КНДР и Китай. Об этом сообщили по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов.



А по данным Службы внешней разведки России (СВР), страны Европейского союза уже израсходовали свои возможности для противодействия РФ. В СВР отметили, что европейцы приблизились к социально-экономическому кризису, а бюджеты европейских стран испытывают значительную нагрузку. Внешняя разведка утверждает, что для компенсации расходов европейские государства планируют использовать замороженные российские активы, в частности, для оплаты поставок украинского зерна. Но этот шаг повлечет за собой последствия, отметили в ведомстве.



Впрочем, не все европейские страны готовы выступить единым фронтом. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что военная и финансовая помощь Киеву должна быть немедленно прекращена. Он напомнил о том, что Украина — это коррупционная страна, которая годами получала деньги от Брюсселя и никому не отчитывалась о своих тратах. Об этом политик сообщил на своей страничке в социальной сети X.



Американская сторона также проявила осторожность в вопросах дальнейшей конфронтации с Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что конфискация замороженных на Западе российских активов может привести к непредвиденным последствиям. Он добавил, что Вашингтон фактически исчерпал потенциал для новых антироссийских санкций. По его словам, для Белого дома сейчас главное — понять, стремится ли Россия к мирному урегулированию на Украине или нет. Об этом он заявил журналистам на брифинге после саммита G7.