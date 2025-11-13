Отказались от мира: Почему США и Украина не хотят переговоров с Россией
Украина не видит прогресса в обсуждениях с Россией, а США занимают выжидательную позицию. В Москве эти шаги объяснили несерьезными намерениями и популизмом.
Украина официально заявила о прекращении всех мирных переговорах с Россией до 2026-го года. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. По его словам, украинская сторона якобы не почувствовала прогресса, поэтому временно приостанавливает все консультации. Об этом он рассказал The Times.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
В российском МИД отреагировали на громкие заявления украинских чиновников. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что отказ от мирных переговоров является доказательством, что у режима Зеленского нет «никакого искреннего стремления к миру». Ее слова приводит ТАСС.
Также в министерстве озвучили пункты совместных соглашений, которые не были выполнены украинскими властями. В первую очередь, это касалось обмена пленными. По информации МИД РФ, в Киеве отказались выдавать свыше 800 россиян — из 1200 человек, которые должны были вернуться домой, в Россию доставили менее 30%, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ И США
Страны «Большой семерки» (G7, неформальный формат встреч для Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) подтвердили свой курс на поддержку Украины и согласились усилить экономические ограничения против России. Среди главных задач — нарастить давление на союзников Москвы, включая Иран, КНДР и Китай. Об этом сообщили по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов.
А по данным Службы внешней разведки России (СВР), страны Европейского союза уже израсходовали свои возможности для противодействия РФ. В СВР отметили, что европейцы приблизились к социально-экономическому кризису, а бюджеты европейских стран испытывают значительную нагрузку. Внешняя разведка утверждает, что для компенсации расходов европейские государства планируют использовать замороженные российские активы, в частности, для оплаты поставок украинского зерна. Но этот шаг повлечет за собой последствия, отметили в ведомстве.
Впрочем, не все европейские страны готовы выступить единым фронтом. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что военная и финансовая помощь Киеву должна быть немедленно прекращена. Он напомнил о том, что Украина — это коррупционная страна, которая годами получала деньги от Брюсселя и никому не отчитывалась о своих тратах. Об этом политик сообщил на своей страничке в социальной сети X.
Американская сторона также проявила осторожность в вопросах дальнейшей конфронтации с Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что конфискация замороженных на Западе российских активов может привести к непредвиденным последствиям. Он добавил, что Вашингтон фактически исчерпал потенциал для новых антироссийских санкций. По его словам, для Белого дома сейчас главное — понять, стремится ли Россия к мирному урегулированию на Украине или нет. Об этом он заявил журналистам на брифинге после саммита G7.
А МОЖЕТ, ПЕРЕГОВОРЫ?
Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты на основе пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что это рабочая тема, которая может привести к мирному урегулированию на Украине, сообщает RT.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также поделился, что мешает сторонам организовать еще одну встречу глав государств. По его словам, основная вина лежит на тех людях в окружении Трампа, кто предоставляет ему «подковерные доклады». Он сообщил об этом в интервью газете Corriere della Sera. Издание его так и не выпустило, но ответы министра были приведены на сайте МИД.
Трамп и Путин договорились на личную встречу во время телефонного разговора в середине октября. Утверждалось, что двусторонние переговоры пройдут в Будапеште. Однако через несколько дней американский лидер отказался от саммита. В Кремле отмечали, что речь идет о переносе мероприятия. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН нашел объяснение изменениям в поведении республиканца.
«Трамп ориентируется на текущую конъюнктуру внутри американского общества. Он очень внимательно следит за своими рейтингами и пытается нащупать темы, которые бы могли поднять его популярность в глазах американского избирателя. Если Трамп видит, что возобновление переговоров с Путиным принесет ему хотя бы маленький плюс в американском дискурсе, то он пойдет на это. Встреча состоится тогда, когда она принесет рост популярности. А мы всегда готовы», — подчеркнул он.
Готовность России к мирным переговорам также подтвердил Лавров. По его словам, главное условие Москвы — провести встречу на базе договоренностей, которые были достигнуты в ходе общения Путина и Трампа в Анкоридже (Аляска). Об этом рассказали в МИД РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стубб допустил возможность возобновления диалога между Россией и Европой
- Город в Челябинской области остался без воды из-за аварии
- Над Россией за ночь сбили 130 украинских беспилотников
- Отказались от мира: Почему США и Украина не хотят переговоров с Россией
- Шойгу назвал Европу «зоной отчуждения прав человека»
- В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены дома и машины
- «Ростех» заявил о фейковых новостях про некачественный БПЛА
- При пожаре в инфекционной больнице в Саратове пострадали семь человек
- Захарова рассказала, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными
- Госдеп: У США заканчиваются возможности для новых санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru