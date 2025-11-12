Сенатор Климов рассказал, когда Трамп «созреет» для новых переговоров с Путиным
Россия всегда готова обсудить свои интересы с США, но Трамп думает только о своих рейтингах, заявил НСН Андрей Климов.
Американский президент Дональд Трамп будет готов на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште только тогда, когда это принесет ему бонус к популярности в США, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Россия готова обсуждать с США возобновление подготовки к очной встрече Путина и Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Белом доме с американским лидером объявил, что проведение саммита с участием президентов России и США в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV. Климов не поверил в искренность намерений республиканца.
«Трамп ориентируется на текущую конъюнктуру внутри американского общества. Я полагаю, что он очень внимательно следит за своими рейтингами, за рейтингами своих оппонентов и пытается нащупать темы, которые бы могли поднять его популярность в глазах американского избирателя. На решение президента США влияет только внутренняя ситуация, независимо от того, какую фамилию он носит. Это может быть личная корысть, заинтересованность в каких-то больших сделках, усилия израильского, промышленного или какого-нибудь еще лобби. Если Трамп видит, что возобновление переговоров с Путиным принесет ему хотя бы маленький плюс в американском дискурсе, то он пойдет на это. Встреча состоится тогда, когда она принесет рост популярности. А мы всегда готовы», — подчеркнул он.
Климов также добавил, чего ждут в Москве от проведения такого саммита.
«Россия, в отличие от прежних времен, когда нас много раз пытались водить за нос или ставили в неудобные ситуации, продолжает решать задачи специальной военной операции преимущественно военно-техническими методами. Так будет до тех пор, пока переговорный процесс не начнет свою реализацию. Это означает видимые результаты, практически необходимые для нашей безопасности, которые бы учитывали интересы России. Заявлять об этом каждый день — странное занятие, но время от времени мы напоминаем позицию нашей страны», — объяснил он.
Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил НСН поведение Трампа по отношению к России.
