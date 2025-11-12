Американский президент Дональд Трамп будет готов на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште только тогда, когда это принесет ему бонус к популярности в США, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.



Россия готова обсуждать с США возобновление подготовки к очной встрече Путина и Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Белом доме с американским лидером объявил, что проведение саммита с участием президентов России и США в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV. Климов не поверил в искренность намерений республиканца.