Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается в планах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведение саммита президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV.
«Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — сказал он.
По словам венгерского премьера, переговоры между сторонами застопорились из-за территориального вопроса. Он также выразил мнение, что Стамбульские соглашения 2022 года могли привести к завершению конфликта, однако «англосаксы все разрушили».
Ранее лидеры России и США провели телефонный разговор, по итогам которого обсуждалась подготовка саммита в Будапеште. Позже Дональд Трамп заявил о его отмене, однако Владимир Путин уточнил, что речь идет лишь о переносе встречи, передает «Радиоточка НСН».
