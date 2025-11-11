Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается в планах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведение саммита президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATV.

«Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — сказал он.