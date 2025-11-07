СМИ: США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине

После начала конфликта на Украине страны Евросоюза и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, включая резервы Центробанка и имущество подсанкционных компаний. Большая часть этих средств размещена в европейских финансовых институтах.

Вопрос об их использовании обсуждается в ЕС с 2022 года. Ряд стран выражали опасения, что прямое изъятие активов может создать правовые риски, поэтому Еврокомиссия предложила направлять на поддержку Украины проценты, начисляемые на замороженные средства, передает «Радиоточка НСН».

