СМИ: США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине
Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Европейского союза направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, Вашингтон рассматривает использование этих средств как инструмент для поддержки Киева и содействия прекращению конфликта с Россией.
После начала конфликта на Украине страны Евросоюза и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, включая резервы Центробанка и имущество подсанкционных компаний. Большая часть этих средств размещена в европейских финансовых институтах.
Вопрос об их использовании обсуждается в ЕС с 2022 года. Ряд стран выражали опасения, что прямое изъятие активов может создать правовые риски, поэтому Еврокомиссия предложила направлять на поддержку Украины проценты, начисляемые на замороженные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- А где Валерия? Чем удивили россиян номинанты на «Грэмми»
- СМИ: США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине
- Хороводы и сексуальность: Чем россиян зацепило дарк-фолк-кабаре
- В Госдуме заявили о переброске Киевом женщин-снайперов под Купянск
- Как в Европе: Зачем Минфин предложил разбавлять бензин спиртом
- «Капля в море»: Афганские яблоки не «взорвут» российские прилавки
- На Патриках не заработать: Почему рестораны покидают центр Москвы
- Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами
- Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште
- «Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru