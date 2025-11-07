СМИ: США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине

Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Европейского союза направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон рассматривает использование этих средств как инструмент для поддержки Киева и содействия прекращению конфликта с Россией.

В ЕС заявили, что Киев сможет получить кредит за счет российских активов

После начала конфликта на Украине страны Евросоюза и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, включая резервы Центробанка и имущество подсанкционных компаний. Большая часть этих средств размещена в европейских финансовых институтах.

Вопрос об их использовании обсуждается в ЕС с 2022 года. Ряд стран выражали опасения, что прямое изъятие активов может создать правовые риски, поэтому Еврокомиссия предложила направлять на поддержку Украины проценты, начисляемые на замороженные средства, передает «Радиоточка НСН».

