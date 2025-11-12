СМИ: Украина официально остановила мирные переговоры с Россией

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает RT.

МИД: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

По словам дипломата, встречи в Стамбуле в 2025 году «завершились без существенного прогресса».

«Поэтому мирные переговоры были прекращены», - цитирует Кислицу издание Liga.net.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной паузы в переговорах между Россией и Украиной является нежелание Киева двигаться по пути политико-дипломатического урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

