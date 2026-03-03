Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

По его словам, натурализованные граждане, которые совершили подобные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством.

«Миграционные процессы должны быть поставлены под жёсткий госконтроль, надёжно обеспечивающий национальные интересы РФ и права её граждан», - указал он на расширенной коллегии ведомства.

Ранее в МВД рассказали, что жителя города Кемерово лишили гражданства России за совершение действий, угрожающих безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

