Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
Совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления должно наказываться лишением приобретённого гражданства РФ. Как пишет RT, об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, натурализованные граждане, которые совершили подобные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством.
«Миграционные процессы должны быть поставлены под жёсткий госконтроль, надёжно обеспечивающий национальные интересы РФ и права её граждан», - указал он на расширенной коллегии ведомства.
Ранее в МВД рассказали, что жителя города Кемерово лишили гражданства России за совершение действий, угрожающих безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
