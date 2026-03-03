Как Трамп накажет Испанию за отказ помочь в войне с Ираном
Екатерина Черкасова заявила НСН, что Испания не скрывала свою проарабскую позицию, а Трамп не может угрожать отдельной стране ЕС санкциями.
У нынешнего правительства Испании очень сложные отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа, поэтому страна запретила использовать свои военные базы для атаки на Иран, заявила НСН старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и поэтому выслала танкеры ВВС США, дислоцирующиеся там. Об этом сообщает El Pais. Черкасова уверена, что это не стало удивлением для Вашингтона.
«Испания всегда занимала и занимает в настоящее время ярко проарабскую позицию. Это связано и с историческими причинами, Испания во время войны Израиля с Египтом всегда была на стороне арабов. Тогда это было связано с зависимостью Испании от нефти Ближнего Востока. Страна до вступления в ЕС не признавала государство Израиль. Во время войны между Израилем и ХАМАС испанское правительство одним из первых заявило о признании Палестины. У нынешнего правительства Испании очень сложные отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа. Есть очевидные идеологические разногласия, но влияют и другие вопросы. Испания категорически отказалась выполнять требования Трампа об увеличении военных расходов до 5%. Испания тратит на военные нужды меньше двух процентов ВВП. Поэтому такая реакция на Иран идет в русле всех этих нюансов», - рассказала она.
При этом Черкасова подчеркнула, что у Трампа нет особых рычагов давления на Испанию.
«Я не думаю, что Трамп может как-то наказать Испанию. Во-первых, Испания не является для него никаким приоритетом. Во-вторых, он уже грозил Испании повышением тарифов, сделать он это реально не может, так как Испания – член ЕС, тарифы можно поднимать только для всех стран ЕС одновременно. Поэтому кроме словесных заявлений ничего серьезного быть не может», - заключила собеседница НСН.
Четыре-пять недель – это максимальный срок, которой США выделили на войну с Ираном, далее вести атаки будет затруднительно, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
