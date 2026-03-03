У нынешнего правительства Испании очень сложные отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа, поэтому страна запретила использовать свои военные базы для атаки на Иран, заявила НСН старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.

Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и поэтому выслала танкеры ВВС США, дислоцирующиеся там. Об этом сообщает El Pais. Черкасова уверена, что это не стало удивлением для Вашингтона.