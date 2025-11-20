Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки Ермака из-за коррупционного скандала
Президент Украины Владимир Зеленский будет бороться за главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом сайту aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Комментируя требования оппозиции уволить Ермака на фоне коррупционного скандала, он указал, что «ситуация сложная, но не безнадежная».
При этом Царев отметил, что если отставка всё же состоится, то пост Ермака вряд ли займёт экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Маркарову убрали из послов по настоянию республиканцев... Если учитывать, что американцы создали кризис на Украине, то явно не для того, чтобы вместо Ермака, который им не нравится, ставить Маркарову, которая тоже им не нравится», – заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине вряд ли останется без последствий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
