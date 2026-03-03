Учителя выступили против устного экзамена по истории для девятиклассников
Преподавательский состав не успеет подготовить школьников к новому испытанию, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Любая инициатива по изменению обучения должна быть согласована с учителями, а не просто принята чиновниками. Из-за отсутствия консультаций новый устный экзамен не даст никакого результата, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с НСН.
Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, как думает и размышляет школьник. Казаков усомнился, что инициатива хоть как-то изменит обучение.
«Школьному образованию это точно никак не поможет. Главные проблемы — дефицит кадров и непомерная нагрузка на учителей. В таких условиях даже самые мудрые решения ничего не изменят. Любое нововведение требует ресурсов, которых в школах сейчас нет. История — это сложный предмет, а устный экзамен по ней — непростое испытание. К тому же к 2027-2028 году просто не хватит времени подготовить девятиклассников. Надо обучать детей минимум с пятого класса. Но это решение никак не обсуждалось с учителями истории и с педагогическим сообществом. Это стало неожиданной новостью. Если чиновники действительно заботятся об образовании, то почему они не спросят учителей, а сами принимают решения? Устные экзамены должны быть, чтобы проверить, как ребенок думает, коллеги тоже считают, что это важно, но это должно быть в нормальных условиях», — указал он.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова объяснила НСН, почему внеклассная деятельность не привлекает школьников.
