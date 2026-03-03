Любая инициатива по изменению обучения должна быть согласована с учителями, а не просто принята чиновниками. Из-за отсутствия консультаций новый устный экзамен не даст никакого результата, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с НСН.

Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, как думает и размышляет школьник. Казаков усомнился, что инициатива хоть как-то изменит обучение.