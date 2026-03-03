Рэпера Face оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Рэпера Face (настоящее имя - Иван Дрёмин, признан в РФ иноагентом) оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает RT.

Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента

Решение принял Кировский районный суд Уфы, который также запретил музыканту в течение 2,5 лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Отмечается, что в настоящее время рэпер находится за границей, его интересы представлял назначенный судом адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что мама Дрёмина стала послушницей в Благовещенском монастыре в Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
