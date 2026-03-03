Рэпера Face оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Более 400 новых электробусов пополнят парк Москвы в 2026 году Москва в текущем году завершит полное обновление парка трамваев «Газель» и «Жигули» загорелись на седьмом километре МКАД после столкновения Совершивший намаз на Щелковском шоссе автомобилист оштрафован ЗАГС Москвы взыщет неустойку с особняка на Малой Ордынке за отмену церемоний Гололедица ожидается в Москве до конца недели