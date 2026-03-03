Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Иран и Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля пишет RT.
В частности, обстановку вокруг исламской республики политики обсудили «в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка».
Говоря об Украине, российский лидер отметил принципиальную позицию венгерских властей «в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта».
«Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооружённые силы Украины и попавших в российский плен», - говорится в сообщении.
Ранее Путин по телефону обсудил с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой эскалацию вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
