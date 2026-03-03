РЖД выставила на продажу Рижский вокзал в Москве
Имущественный комплекс Рижского вокзала в Москве выставили на продажу. Об этом со ссылкой на ОАО «РЖД» сообщает RT.
В состав предложения вошли главное здание вокзала 1901 года постройки, двухэтажное нежилое строение 1929 года, а также права субаренды на земельный участок. Отмечается, что зданиям присвоен статус объектов культурного наследия.
Уточняется, что объект выставлен на продажу в связи с тем, что перестал выполнять свои транспортные функции. Инвесторам он предлагается для перепрофилирования. Начальная цена лота - четыре млрд рублей.
Ранее компания «Перспектива», которая является дочерней структурой аэропорта «Шереметьево», заключила договор на приобретение аэропорта «Домодедово» за 66,1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
