СМИ: Израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи

В публикации сообщается, что взлом камер осуществили сотрудники «Моссада», полученные данные передавались в зашифрованном виде на серверы в Израиле. С помощью искусственного интеллекта были установлены маршруты, графики и круг контактов телохранителей, а также их адреса и распределение обязанностей.

Источники газеты утверждают, что в рамках подготовки к ликвидации Хаменеи израильские специалисты вывели из строя отдельные компоненты порядка 12 вышек мобильной связи.

Отмечается, что главной задачей было не допустить перемещения аятоллы в подземный бункер в день удара.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром 28 февраля в ходе операции Израиля и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

