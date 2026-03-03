СМИ: Израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи

Израильская разведка несколько лет следила за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, используя для этого взломанные дорожные камеры в Тегеране. Об этом пишет Financial Times.

СМИ: Умерла супруга аятоллы Хаменеи

В публикации сообщается, что взлом камер осуществили сотрудники «Моссада», полученные данные передавались в зашифрованном виде на серверы в Израиле. С помощью искусственного интеллекта были установлены маршруты, графики и круг контактов телохранителей, а также их адреса и распределение обязанностей.

Источники газеты утверждают, что в рамках подготовки к ликвидации Хаменеи израильские специалисты вывели из строя отдельные компоненты порядка 12 вышек мобильной связи.

Отмечается, что главной задачей было не допустить перемещения аятоллы в подземный бункер в день удара.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром 28 февраля в ходе операции Израиля и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
