«Роскосмос» восстановил на Байконуре поврежденный стартовый комплекс

В госкорпорации уточнили, что монтажные операции были выполнены в кратчайшие сроки. На ремонт потребовалось чуть более двух месяцев.

«Начинается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС‑33», назначенного на 22 марта», - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

