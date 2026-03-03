«Роскосмос» восстановил на Байконуре поврежденный стартовый комплекс
«Роскосмос» завершил на Байконуре работы по восстановлению кабина обслуживания 31-й стартовой площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа. Об этом сообщает RT.
В госкорпорации уточнили, что монтажные операции были выполнены в кратчайшие сроки. На ремонт потребовалось чуть более двух месяцев.
«Начинается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС‑33», назначенного на 22 марта», - говорится в сообщении.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
