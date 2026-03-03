В России заявили, что Иран мог бы создать ядерное оружие за два месяца
Дмитрий Стефанович заявил НСН, что все факты указывают на то, что Иран не занимался ядерной программой, а блефовал.
Гипотетически Иран мог создать ядерные бомбы за два-три месяца, но этот процесс нельзя было бы сделать незаметным, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Иранские переговорщики в первом раунде переговоров в начале этого года хвастались, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом заявил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News. По его словам, переговорщики заявили, что Иран контролирует 460 килограммов 60%-го урана. Ранее Трамп заявил, что Иран якобы находился в двух неделях от получения ядерного оружия, и на основании этих данных по республике был нанесен удар. Стефанович оценил продолжительность процесса изготовления ядерного оружия.
«Процесс изготовления сильно зависит от конструкции ядерного взрывного устройства. Еще все упирается в то, насколько эффективны были бы технологии обогащения урана. Я бы не принимал на веру любые американские заявления сейчас. Они явно сейчас пытаются оправдать свои действия. В целом порядок такой, что из сотен килограммов можно сделать десяток боезарядов, но детальные оценки зависят от технологических цепочек. У нас нет однозначной картины, мы не знаем, какие технологии пострадали в прошлые удары США по Ирану. Конечно, по щелку пальцев этот уран в бомбы не превратишь. Гипотетически можно было бы сделать это за два-три месяца, если бы было готово буквально все, но этот процесс нельзя было сделать незаметным», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что все факты указывают на то, что Иран не занимался ядерной разработкой.
«Требуется достаточно много дополнительных действий, обогащения урана недостаточно. Требуется значительная работа по созданию неядерных элементов боезаряда, необходимы испытания. Никто не может быть уверен в состоянии своего ядерного оружия без испытательных взрывов. В целом это удивительно, что Иран не двинулся в процесс создания, если действительно был такой потенциал. Все факты указывают на то, что они не занимались ядерной программой», - заключил собеседник НСН.
Иран не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Как напомнила дипломат, Тегеран неоднократно подтверждал отсутствие намерений работать над таким вооружением, а в последнее время проводил серьезные и искренние переговоры с США.
Горячие новости
- Рэпера Face оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
- Учителя выступили против устного экзамена по истории для девятиклассников
- СМИ: Израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи
- Как Трамп накажет Испанию за отказ помочь в войне с Ираном
- Лавров: Россия не будет вводить санкции против США из-за Ирана
- «Роскосмос» восстановил на Байконуре поврежденный стартовый комплекс
- В России заявили, что Иран мог бы создать ядерное оружие за два месяца
- Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
- Депутат Хамзаев напомнил о наказании для курьеров за доставку алкоголя
- Международный День писателя: Как разбогатеть на написании книг