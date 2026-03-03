«Процесс изготовления сильно зависит от конструкции ядерного взрывного устройства. Еще все упирается в то, насколько эффективны были бы технологии обогащения урана. Я бы не принимал на веру любые американские заявления сейчас. Они явно сейчас пытаются оправдать свои действия. В целом порядок такой, что из сотен килограммов можно сделать десяток боезарядов, но детальные оценки зависят от технологических цепочек. У нас нет однозначной картины, мы не знаем, какие технологии пострадали в прошлые удары США по Ирану. Конечно, по щелку пальцев этот уран в бомбы не превратишь. Гипотетически можно было бы сделать это за два-три месяца, если бы было готово буквально все, но этот процесс нельзя было сделать незаметным», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что все факты указывают на то, что Иран не занимался ядерной разработкой.

«Требуется достаточно много дополнительных действий, обогащения урана недостаточно. Требуется значительная работа по созданию неядерных элементов боезаряда, необходимы испытания. Никто не может быть уверен в состоянии своего ядерного оружия без испытательных взрывов. В целом это удивительно, что Иран не двинулся в процесс создания, если действительно был такой потенциал. Все факты указывают на то, что они не занимались ядерной программой», - заключил собеседник НСН.

Иран не разрабатывает ядерное оружие. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Как напомнила дипломат, Тегеран неоднократно подтверждал отсутствие намерений работать над таким вооружением, а в последнее время проводил серьезные и искренние переговоры с США.

