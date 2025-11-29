СМИ: Ермак заявил, что уходит на фронт

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уходит на фронт. Об этом пишет газета New York Post.

Издание утверждает, что получило от чиновника сообщение, в котором тот объявил о решении отправиться на фронт и готовности «к любым репрессиям».

«Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили… Я не хочу создавать проблем [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, я иду на фронт», - цитирует газета Ермака.

Как отмечает издание, экс-глава офиса президента также указал, что ему противны «выливающаяся на него грязь» и отсутствие поддержки от тех, кто «знает правду».

Ранее Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого у чиновника, которого считают причастным к коррупционному делу соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича, прошли обыски.

