Лавров: Россия не будет вводить санкции против США из-за Ирана
Россия не намерена вводить санкции против США из-за ситуации в Иране. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом он отметил, что Москва «никогда к таким вещам не прибегает».
Также Лавров исключил введение санкций против США кем-либо ещё.
«Я не вижу у других сторон интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает сам Запад», - сказал он.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «безумный курс» президента США Дональда Трампа «по преступной смене политических режимов» может привести к третьей мировой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
