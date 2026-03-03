На пресс-конференции со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом он отметил, что Москва «никогда к таким вещам не прибегает».

Также Лавров исключил введение санкций против США кем-либо ещё.

«Я не вижу у других сторон интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает сам Запад», - сказал он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «безумный курс» президента США Дональда Трампа «по преступной смене политических режимов» может привести к третьей мировой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

