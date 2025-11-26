Урезанный план: США припугнули Украину неминуемым поражением
Дональд Трамп заявил, что обсуждения мирного плана идут полным ходом, и анонсировал переговоры Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, а последние детали на Украине будет согласовывать Дэн Дрисколл.
Президент США Дональд Трамп сообщил о хороших переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам.
«У нас идут хорошие переговоры. Мы начали с России», — отметил он. По его словам, пока идут консультации с российской стороной, и результаты будут известны позднее.
При этом число пунктов мирного плана, разработанного США, сократилось с 28 до 22 после переговоров в Женеве. Об этом лидер США рассказал журналистам, отвечая на вопрос о возможных уступках России. При этом он подчеркнул, что первоначальное предложение американцев не являлось планом, а было лишь «концепцией».
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА
Помимо прочего Трамп отметил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако сейчас особенно обсуждаются вопросы территориальных границ. По его словам, ситуация развивается так, что в итоге территории могут стать российскими.
Трамп заявил, что само прекращение РФ наступления стало бы уступкой Украине. При этом он отметил, что ради достижения мирного соглашения каждой из сторон предстоит что-то взять и что-то отдать. Также он упомянул, что Украина должна будет пойти на сделку, так как конфликт может продолжаться годами, однако Россия превосходит противника по численности армии.
Также Трамп анонсировал, что на следующей неделе его посланник Стив Уиткофф встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Также, возможно, поедет и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом американский президент сообщил журналистам на борту Air Force One.
«Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе, он умный парень, и они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», - приводит слова Трампа РБК.
Также Дональд Трамп подчеркнул, что у него нет крайнего срока для достижения сделки по Украине, но он рассчитывает на урегулирование в ближайшем будущем.
Однако, как пишет The New York Times, в администрации Трампа полагают, что российский президент отвергнет новую версию мирного плана после редактуры в Женеве. Напомним, что в Женеве 23 ноября прошли переговоры по обсуждению мирного плана с украинской делегацией при участии США и Европы. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт». Однако по инициативе Киева документ был сокращен, исчезли важные для Москвы положения - в том числе о признании Крыма и Донбасса российскими.
ЧТО ГОВОРЯТ В КИЕВЕ
В свою очередь, министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Украину о «неминуемом поражении». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Уточняется, что во время встречи с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе Дрисколл дал негативную оценку ситуации и сообщил киевским властям, что их армия находится в тяжелой ситуации на поле боя, что приведет к неминуемому поражению от России. Помимо прочего, он предупредил украинцев, что США не смогут продолжать обеспечивать Киев непрерывными поставками оружия.
Очевидно, переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта действительно придан хороший импульс. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своих соцсетях сообщил, что провел разговор с министром армии США и что тот на этой неделе приедет в Киев.
«…на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве, и готовы продолжить работу максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития», - написал Ермак.
Также глава Офиса президента Украины после женевских переговоров заявил, что мирный план сократился до 19 пунктов и предложил «забыть» о предыдущей версии, состоящей из 28.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, однако если на встрече также будут европейские партнеры, пишет издания «Страна». Он остался доволен достигнутым результатом в Женеве и отметил, что новый доработанный документ обсуждается, и Украина готова по нему работать с президентом США и Европой.
Напомним, что ранее сообщалось, что по большинству пунктов было достигнуто понимание, однако остается ряд вопросов, по которым все еще есть разногласия, писал CNN со ссылкой на украинский источник.
По данным Axios со ссылкой на Ермака, для завершения работы над мирной сделкой Зеленский может встретиться с Трампом в День благодарения, 27 ноября. Однако в Белом доме этого не подтверждают.
РОССИЯ ПОКА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛА
По информации Politico, в минувший вторник Дрисколл в Абу-Даби должен был представить российской стороне сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию на Украине после женевских консультаций.
Однако пока в России заявили, что не получали обновленного мирного плана по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Москва получила мирный план США только по неофициальным каналам и других редакций, кроме версии из 28 пунктов, пока еще не видела.
При этом издание Bloomberg отмечает, что российские чиновники считают сокращенный мирный план по Украине провальным из-за «урезанного до 19 пунктов» документа, где для России содержатся гораздо менее выгодные условия.
