Президент США Дональд Трамп сообщил о хороших переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам.

«У нас идут хорошие переговоры. Мы начали с России», — отметил он. По его словам, пока идут консультации с российской стороной, и результаты будут известны позднее.

При этом число пунктов мирного плана, разработанного США, сократилось с 28 до 22 после переговоров в Женеве. Об этом лидер США рассказал журналистам, отвечая на вопрос о возможных уступках России. При этом он подчеркнул, что первоначальное предложение американцев не являлось планом, а было лишь «концепцией».

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА

Помимо прочего Трамп отметил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако сейчас особенно обсуждаются вопросы территориальных границ. По его словам, ситуация развивается так, что в итоге территории могут стать российскими.