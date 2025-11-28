Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса российскими должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Бишкеке.

Так президент ответил на вопрос по поводу его отношения к тому, что США готовы признать принадлежность Донбасса и Крыма России де-факто, но не де-юре.

Напомним, представитель США Стивен Уиткофф должен приехать в Россию на следующей неделе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Российский лидер сделал еще ряд важных заявлений в Бишкеке. В частности, он озвучил, что Россию не устроит заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения и решение территориальных вопросов после прекращения огня.

При этом он подчеркнул, что огонь прекратится только после того, как ВСУ покинут занимаемые ими земли.

«Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий. Не уйдут — добьемся вооруженным путем», — отрезал Путин.

При этом, по его словам, Россия готова к предметному обсуждению всех пунктов мирного плана США, но согласование достигнутых договоренностей с киевскими властями считает бессмысленным. Так, для РФ необходимо подтверждение приятных решений ключевыми странами.