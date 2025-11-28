Пункты раздора: Путин не примет «план Трампа» без признания Крыма и Донбасса
Владимир Путин предупредил, что вопрос признания Крыма и Донбасса станет ключевым в урегулировании конфликта, а Европарламент тем временем принял резолюцию, запрещающую де-юре признание любых украинских земель российскими.
Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса российскими должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Бишкеке.
Так президент ответил на вопрос по поводу его отношения к тому, что США готовы признать принадлежность Донбасса и Крыма России де-факто, но не де-юре.
Напомним, представитель США Стивен Уиткофф должен приехать в Россию на следующей неделе.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Российский лидер сделал еще ряд важных заявлений в Бишкеке. В частности, он озвучил, что Россию не устроит заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения и решение территориальных вопросов после прекращения огня.
При этом он подчеркнул, что огонь прекратится только после того, как ВСУ покинут занимаемые ими земли.
«Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий. Не уйдут — добьемся вооруженным путем», — отрезал Путин.
При этом, по его словам, Россия готова к предметному обсуждению всех пунктов мирного плана США, но согласование достигнутых договоренностей с киевскими властями считает бессмысленным. Так, для РФ необходимо подтверждение приятных решений ключевыми странами.
МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМПА
Напомним, что ранее новый импульс работе над завершением украинского конфликта придал мирный план, разработанный США и первоначально состоящий из 28 пунктов. Однако после консультаций Украины, США и Европы в Женеве план Трампа был урезан до 22 пунктов. Как пишет Axios со ссылкой на представителей администрации президента США, затем американская и украинская стороны сократили план до 20 пунктов и достигли содержательного согласия по 18. По двум другим чувствительным вопросам пока еще идет обсуждение.
В связи с этим, Путин отметил, что первоначальный план из 28 пунктов был разработан еще по итогам саммита на Аляске. Затем прошли консультации в Женеве, где, как предположил президент РФ, решили разбить пункты на четыре блока.
Также российский лидер подчеркнул, что мирный план Трампа был передан России по определенным каналам, и она с ним ознакомилась. При этом он подчеркнул, что никакого «проекта договора» Трампом разработано не было, речь шла лишь о наборе вопросов, которые предполагалось уточнить и окончательно сформулировать.
По словам главы государства, Россия готова работать с этим документом и полагает, что он может лечь в основу будущих договоренностей.
Что касается отдельных пунктов плана, то Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и назвал подобные заявления европейских властей «чушью и ложью». Также президент озвучил, что пункт плана о возврате России к формату G8 вообще не нужен, так как РФ перестала посещать эти встречи еще до 2022 года.
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА И ТЕРРИТОРИИ
Говоря о территориальных вопросах, затронутых в мирном плане Трампа, глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что пока президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, он не подпишет отказ от территорий. Его слова приводит The Atlantic. Также он напомнил, что такой запрет прописан и в Конституции Украины.
«Никто не может этого сделать, если не хочет пойти против Конституции и украинского народа», — уточнил Ермак.
Он добавил, что Украина согласна обсуждать только разграничительные линии между сторонами конфликта.
Помимо прочего, Европейский парламент (ЕП) утвердил резолюцию по урегулированию российско-украинского конфликта, где есть обязательство никогда не признавать новые регионы за РФ. В заявлении сказано, что «никакая временно оккупированная украинская территория» юридически не будет признаваться Евросоюзом и его государствами-членами как территория России. Также снова прозвучали слова о том, что никакие украинские вопросы не должны решаться без участия самой Украины.
Авторы также отметили, что двойственная политика Вашингтона в отношении Киева «наносит ущерб достижению прочного мира». В Европарламенте подчеркивают, что любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности.
Помимо прочего, в резолюции ЕП указано, что любой мирный документ между РФ и Украиной должен предполагать выплату компенсаций Россией. Также европейские политики призвали Евросоюз принять и реализовать «репарационный кредит», состоящий из замороженных российских активов. В случае отказа России участвовать в мирных переговорах депутаты Европарламента призвали ЕС ввести в адрес России дополнительные «существенные» санкции.
