От БРИКС к Ближнему Востоку: С кем будет Россия на фоне санкций
Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Аргентина стремятся присоединиться к БРИКС, но это не единственные партнеры России, которые будут с ней, даже несмотря на санкции.
На фоне западных санкций Москва активизирует контакты с дружественными и нейтральными странами - в том числе в БРИКС и на Ближнем Востоке.
Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят присоединиться к этому сообществу. По ее словам, некоторые члены организации: Китай, Россия и Индия - 23 и 24 июня 2022 года уже обсуждали этот вопрос на саммите лидеров объединения в Пекине в виртуальном формате. Ананд подчеркнула, что решение по присоединению Анкары, Каира и Эр-Рияда к БРИКС может быть принято уже в 2023 году на следующем саммите в ЮАР.
До этого о стремлении присоединиться к геополитическому объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР объявили Аргентина и Иран.
«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», - заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, заверив, что Буэнос-Айрес является ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.
Тогда же представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил надежду на то, что присоединение Тегерана к БРИКС даст «дополнительные преимущества» обоим сторонам.
В последнее время организация начинает приобретать все большую значимость на международной арене. Это подтверждает и президент России Владимир Путин.
«Страны объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня. С каждым годом влияние БРИКС на мировой арене неуклонно повышается», - добавил он.
При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вообще считает, что государства, входящие в БРИКС, будут стоять в основе нового мирового порядка. Издание The Hill также сообщает, что G7 («Большая семерка») может уступить лидирующие позиции в мире БРИКС.
«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», - подчеркнули в издании.
В связи с возникшим мировым кризисом страны в рамках БРИКС также обсуждают совместные варианты его решения. Так, например, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Новый банк развития (НБР) стран организации поможет смягчить для них последствия нарастающего кризиса и обеспечит стабильность в области энергетической и продовольственной безопасности, платежно-расчетных системах и транспортной инфраструктуре.
Также в ходе четырнадцатого саммита лидеры стран БРИКС обсуждали курс на дедолларизацию, расширение объединения, их дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в различных сферах. До этого члены БРИКС провели первую встречу по сотрудничеству в космосе.
При этом в том, что объединение будет увеличивать свою не только политическую, но и экономическую значимость на мировой арене уверены и в тех странах, которые в нее не входят. Так, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему. По его словам, эта «архитектура» станет важным участником зарождающегося мира.
В целом многие в России считают, что страны БРИКС станут одними из возможных постоянных гарантированных партнеров Кремля на фоне западных санкций. Однако, в последнее время Москву потянуло и на Восток. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 19 июля Владимир Путин отправится в Тегеран и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты, и встреча с Эрдоганом на высшем уровне.
По мнению главного научного сотрудника ИМЭМО им. Примакова РАН Алексея Малашенко, сейчас России «нужен мусульманский вектор» для противостояния Западу.
«Не Иран сейчас особенно заинтересован в России, а Россия в нем, так же как и в Турции. Если бы эта встреча была в Турции, Путин мог бы почувствовать, что Эрдоган важнее: не Эрдоган к нему приехал, а он к Эрдогану», - подчеркнул он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также считает, что политика России, устремленная на Восток, связана с попытками прекратить финансовый кризис. В эфире НСН он отметил, что за счет исламского банкинга Россия надеется привлекать инвестиции с Ближнего Востока, где много богатых людей.
«В 2016 году решили заняться законодательной базой для внедрения исламского банкинга. С Ближнего Востока по этим схемам мы надеемся привлекать инвестиции, потому что Запад – все. Могу только приветствовать, это и есть реальный поворот на Восток, который укрепит наши отношения со странами Исламского мира», - добавил он.
Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе также считает, что Россия не останется одна на фоне западных санкций. В беседе с «Радиоточкой НСН» он заверил, что «железный занавес» между Москвой и Западом может быть опущен надолго, но ее партнерами станут государства Азии и Латинской Америки.
«Нужно продвигать наши экономические интересы вместе с теми странами, которые не являются враждебными. Прежде всего, это крупные азиатские страны: Китай, Индия, та же Индонезия – и большие латиноамериканские страны: Бразилия, Мексика, Аргентина», - подчеркнул он.
При этом Орджоникидзе отметил, что в условиях противостояния с Западом России следует развивать собственную промышленность и отказаться от привязки курса рубля к доллару.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Мэр Мариуполя: Основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году
- «АвтоВАЗ» заявил о планах создать новое семейство автомобилей
- Российское посольство уличило США в стремлении к переделу агропромышленного рынка
- В ЛНР заявили о заходе союзных сил в городскую черту Северска
- Израильский эксперт назвал стратегию Украины против России «рецептом поражения»
- NASA заявило о финальной стадии соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС
- СМИ: В Евросоюзе связали блокаду Калининграда с неясными формулировками ЕК
- В российском посольстве в США назвали дезинформацией заявления об изъятии паспортов у украинцев
- СМИ: после спецоперации у Путина есть три пути
- Дипломат: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru