От БРИКС к Ближнему Востоку: С кем будет Россия на фоне санкций

На фоне западных санкций Москва активизирует контакты с дружественными и нейтральными странами - в том числе в БРИКС и на Ближнем Востоке.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят присоединиться к этому сообществу. По ее словам, некоторые члены организации: Китай, Россия и Индия - 23 и 24 июня 2022 года уже обсуждали этот вопрос на саммите лидеров объединения в Пекине в виртуальном формате. Ананд подчеркнула, что решение по присоединению Анкары, Каира и Эр-Рияда к БРИКС может быть принято уже в 2023 году на следующем саммите в ЮАР.