«Экономическое процветание»: Как прошел шестой Каспийский саммит

При этом в коммюнике говорится, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Также лидеры стран Каспия условились продолжать работу по поддержанию региональной безопасности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей.

Как заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам мероприятия, на Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам.

«Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания», — сказал Путин.