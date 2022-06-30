«Экономическое процветание»: Как прошел шестой Каспийский саммит
Лидеры России, Туркмении, Казахстана, Ирана и Азербайджана договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности, экологии, промышленности и технологий.
Владимир Путин 29 июня в Ашхабаде принял участие в VI Каспийском саммите. По его итогам президенты России, Туркмении, Казахстана, Ирана и Азербайджана выпустили коммюнике, в котором отразили главные принципы деятельности прибрежных государств на Каспийском море. Мероприятие стало первым крупным международным форумом после того, как президентом Туркмении стал Сердар Бердымухамедов.
Так, лидеры прикаспийских государств подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам территорий своих стран для совершения агрессии.
«Деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: ...непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств», — говорится в итоговом коммюнике саммита. «Пятерка» исходит из принципа неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил других стран.
Кроме того, было условлено использовать Каспийское море только в мирных целях и мирными средствами. Главы прикаспийских государств также отметили важность взаимодействия в военной сфере.
При этом в коммюнике говорится, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Также лидеры стран Каспия условились продолжать работу по поддержанию региональной безопасности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей.
Как заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам мероприятия, на Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам.
«Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания», — сказал Путин.
Так, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на саммите уделил большое внимание теме безопасности. Он заявил о необходимости «нейтрализации потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед». Под такими угрозами президент Туркмении подразумевает терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованную преступность и «любую другую противоправную деятельность».
В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к итогам прошлого саммита, прошедшего в 2018 году, и призвал к скорейшему вступлению в силу конвенции о правовом статусе Каспия.
«Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы», - сказал Токаев.
Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к созданию экспертных групп, которые будут бороться с обмелением Каспия.
«Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись мнениями по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - обмеления Каспия. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика обмеления настораживает», - отметил Алиев.
Говоря об экологии, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему сохранения единственных млекопитающих Каспийского моря — краснокнижных каспийских тюленей.
А президент Ирана Эбрахим Раиси предложил российскому лидеру Владимиру Путину более тесное сотрудничество по Каспию. В частности, речь шла про новые проекты в сфере транспорта, транзита, рыболовства и туризма.
«Сотрудничество прикаспийских государств приобретает все большее значение. Учитывая международные события, это взаимодействие не только приведет к экономическому процветанию и повышению благосостояния наших народов, но и укрепит региональный мир и стабильность», – подчеркнул Раиси.
Также Раиси добавил, что Иран готов к проведению седьмого Каспийского саммита и поддерживает инициативы других прибрежных стран о развитии отношений в сфере транспорта, инвестиций и туризма.
Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
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