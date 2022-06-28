«Круг друзей»: Иран и Аргентина устремились в БРИКС
Аргентина и Иран заявили о своем желании присоединиться к БРИКС, однако Россия хочет подумать над требованиями для включения «надежных партнеров» в группу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она в своем Telegram-канале.
В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде также сообщило о подаче заявки страной. Хатибзаде выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам. Он отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, — 40% населения мира.
Так, на прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.
Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.
На саммите президент Ирана Эбрахим Раиси выступил по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».
В свою очередь, президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате БРИКС+ также заявил о желании его страны стать полноправным членом объединения.
«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций. Мы — безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики», — говорил он 24 июня.
Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно и аккуратно». Он указывал, что российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение. По мнению Ушакова, сначала нужно найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.
Также помощник президента подчеркивал, что прошедший саммит БРИКС показал готовность участвовать в работе объединения новых государств-единомышленников из Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Формат БРИКС+ предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников», — подчеркнул он.
При этом президент РФ Владимир Путин на саммите заявил, что в условиях санкций Москва нацелена на развитие отношений с надежными международными партнерами.
БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР. У организации нет штаб-квартиры, она не имеет отношения к военным договоренностям, а курирует, в основном, экономические вопросы.
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