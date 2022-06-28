«Круг друзей»: Иран и Аргентина устремились в БРИКС

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она в своем Telegram-канале.

В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде также сообщило о подаче заявки страной. Хатибзаде выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам. Он отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, — 40% населения мира.

Так, на прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.