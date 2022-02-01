«Метод тыка»: В МГИМО объяснили истерию США вокруг визита Болсонару в Москву
Бразилия не намерена идти на поводу у США, страна заинтересована в самостоятельном курсе, заявил Борис Мартынов.
Политика Соединенных Штатов становится импульсивной из-за страха государства потерять свое величие, США начинают оказывать давление даже на своих партнеров и ближайших союзников, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
США начали оказывать давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы добиться отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Бразилии Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия примет определенную сторону в конфликте.
«США вообще очень остро сейчас реагируют на все. Иногда бывает трудно понять их логику. Тактика абсолютно перевешивает стратегию. Никакой особенной долгосрочной стратегии у них нет. Они действуют методом тыка. Эта политика уже в чем-то приобретает истерические черты. Правы аналитики, которые говорят, что великая держава уже теряет свое величие. Она это прекрасно осознает, понимает, поэтому ее политика становится импульсивной. Несолидно одергивать своих партнеров и соседей по Западному полушарию. Это одергивание не только в отношении Бразилии. Оно и в отношении ближайших союзников Вашингтона очень заметно по некоторым шагам и инициативам. Как бы такая силовая попытка построения всех вокруг себя, но в современном мире это не получится», - сказал Мартынов.
Профессор отметил, что несмотря на проамериканскую позицию президента Бразилии, страна заинтересована в самостоятельном внешнеполитическом курсе.
«Болсонару прошел значительную эволюцию за время своего президентства, он собирается избираться на второй срок. Его внутриполитические позиции и рейтинги недостаточно высоки, чтобы быть уверенным в этом переизбрании. Эволюцию он прошел от открытого проамериканизма, он заявлял себя рьяным сторонником Трампа, поддерживал все его внешнеполитические инициативы. Но пространство для маневра у него было достаточно ограниченным. Влиятельные силы в Бразилии заинтересованы все-таки в проведении более самостоятельного внешнеполитического и внешнеэкономического курса. Поэтому, несмотря на свою открытую проамериканскую позицию, Бразилия не присоединилась к антироссийским санкциям, не отменила безвизовый режим и не вышла из БРИКС. Это все может расцениваться достаточно позитивно», - подчеркнул Мартынов.
По мнению профессора, предстоящий визит Болсонару в Москву не связан с геополитическим контекстом.
«Он, скорее, несет на себе внутриполитическую нагрузку, поскольку Болсонару желает переизбраться. Этот визит подтверждает тот факт, что Бразилия остается в БРИКС и не собирается из него куда-то выходить, что Бразилия ведет самостоятельную внешнеэкономическую политику. Он показывает тем самым, что внешнеполитическая стратегия Бразилии, несмотря на все некоторые колебания и зигзаги, остается одной и той же. Бразилия намеревается отстаивать собственные интересы на международной арене», - резюмировал Мартынов.
В интервью Record TV 30 января Болсонару заявлял, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным не собирается поднимать тему обострения между Москвой и Киевом. По его словам, если обсуждение и будет инициировано, то только с подачи российского президента. Между тем США с осени 2021 года предупреждают о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Президент США Джо Байден говорил о готовности рассмотреть введение личных санкций против Владимира Путина в случае начала военных действий. В Совете Безопасности ООН 31 января прошло открытое заседание по ситуации вокруг Украины. Созвать его потребовали США, в то время как Россия выступила категорически против его проведения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Эпидемиолог предрекла пик заболеваемости COVID-19 в России в середине февраля
- Школьники Ленинградской области уйдут на внеплановые каникулы
- Зеленский подписал указ об укреплении украинской армии
- Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии
- «Газпром» почти вдвое увеличил заявки на прокачку газа через Украину
- Итальянская актриса Мути захотела получить гражданство России
- Басурин: ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью
- Группа Aerosmith отменила европейский тур из-за коронавируса
- В Таиланде отменили карантин для россиян, привитых «Спутником V»
- Молдавия в феврале закупит российский газ по сниженной цене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru