«Метод тыка»: В МГИМО объяснили истерию США вокруг визита Болсонару в Москву

США начали оказывать давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы добиться отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Бразилии Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия примет определенную сторону в конфликте.

«США вообще очень остро сейчас реагируют на все. Иногда бывает трудно понять их логику. Тактика абсолютно перевешивает стратегию. Никакой особенной долгосрочной стратегии у них нет. Они действуют методом тыка. Эта политика уже в чем-то приобретает истерические черты. Правы аналитики, которые говорят, что великая держава уже теряет свое величие. Она это прекрасно осознает, понимает, поэтому ее политика становится импульсивной. Несолидно одергивать своих партнеров и соседей по Западному полушарию. Это одергивание не только в отношении Бразилии. Оно и в отношении ближайших союзников Вашингтона очень заметно по некоторым шагам и инициативам. Как бы такая силовая попытка построения всех вокруг себя, но в современном мире это не получится», - сказал Мартынов.