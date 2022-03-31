Мадуро: Страны БРИКС строят новую финансовую систему

Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР (страны БРИКС) и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуры.

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По его словам, новая система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар. Как отметил глава государства, новая финансовая система «открывает двери и шлюзы для всех стран мира». Отмечается, что она не будет использовать международную банковскую деятельность «в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, как это было сделано в Венесуэле».

Как напомнил Мадуро, Венесуэла оправилась после отключения своей финансовой системы от западной службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, рада этому и не собирается возвращаться.

Ранее глава государства заявил, что банковская система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыВенесуэлаБриксНиколас Мадуро
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