Мадуро: Страны БРИКС строят новую финансовую систему
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР (страны БРИКС) и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуры.
По его словам, новая система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар. Как отметил глава государства, новая финансовая система «открывает двери и шлюзы для всех стран мира». Отмечается, что она не будет использовать международную банковскую деятельность «в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, как это было сделано в Венесуэле».
Как напомнил Мадуро, Венесуэла оправилась после отключения своей финансовой системы от западной службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, рада этому и не собирается возвращаться.
Ранее глава государства заявил, что банковская система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты.
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