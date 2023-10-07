АТОР: В Израиле сейчас находится около 100 российских туристов
По предварительной информации, в Израиле сейчас находится порядка 100 организованных туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле израильской территории со стороны сектора Газа по району Тель-Авива и его окрестностей. По данным СМИ, пострадало около 80 израильтян.
Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну.
Ранее посольство РФ в Тель-Авиве сообщило, что у российских дипломатов отсутствуют сообщения о россиянах, пострадавших в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru