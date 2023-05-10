СМИ: В направлении юга Израиля из сектора Газа выпустили около 20 ракет
10 мая 202314:49
Израильский портал Arutz Sheva заявил, что из сектора Газа в направлении юга Израиля было выпущено около 20 ракет.
Отмечается, что в южной части округа Тель-Авив прозвучали сирены, также слышны звуки перехвата ракет.
В пресс-службе Армии обороны Израиля указали, что сирены прозвучали в Сдероте, а также в районе, окружающем сектор Газа.
Ранее в Минздраве Палестины заявили, что гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля, сообщает RT.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru