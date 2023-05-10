СМИ: В направлении юга Израиля из сектора Газа выпустили около 20 ракет

Израильский портал Arutz Sheva заявил, что из сектора Газа в направлении юга Израиля было выпущено около 20 ракет.

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 22 ракеты по Израилю

Отмечается, что в южной части округа Тель-Авив прозвучали сирены, также слышны звуки перехвата ракет.

В пресс-службе Армии обороны Израиля указали, что сирены прозвучали в Сдероте, а также в районе, окружающем сектор Газа.

Ранее в Минздраве Палестины заявили, что гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры