СМИ: В направлении юга Израиля из сектора Газа выпустили около 20 ракет

Отмечается, что в южной части округа Тель-Авив прозвучали сирены, также слышны звуки перехвата ракет.

В пресс-службе Армии обороны Израиля указали, что сирены прозвучали в Сдероте, а также в районе, окружающем сектор Газа.

Ранее в Минздраве Палестины заявили, что гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля, сообщает RT.