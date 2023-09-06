Страны АСЕАН призвали Израиль и Палестину к мирным переговорам
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призывают Израиль и Палестину к мирным переговорам для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в итоговом заявлении, которое было принято по итогам саммита в Джакарте.
В документе говорится, что страны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Указывается, что подчеркнута необходимость справедливого и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил израильские власти в чрезмерном применении силы и жестокости по отношению к мирному населению Палестины. Он обратился к правительству еврейского государства с просьбой найти способ, как защитить гражданское население, затронутое палестино-израильским конфликтом, передает «Радиоточка НСН».
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