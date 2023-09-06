Страны АСЕАН призвали Израиль и Палестину к мирным переговорам

В документе говорится, что страны выражают озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Указывается, что подчеркнута необходимость справедливого и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил израильские власти в чрезмерном применении силы и жестокости по отношению к мирному населению Палестины. Он обратился к правительству еврейского государства с просьбой найти способ, как защитить гражданское население, затронутое палестино-израильским конфликтом, передает «Радиоточка НСН».

