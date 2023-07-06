Гутерриш: Израиль чрезмерно применил силу в Палестине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил израильские власти в чрезмерном применении силы и жестокости по отношению к мирному населению Палестины, сообщает РИА Новости.

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Он обратился к правительству еврейского государства с просьбой найти способ, как защитить гражданское население, затронутое палестино-израильским конфликтом.

«Я не считаю реалистичным полагать, что мы можем отправить военную силу в Израиль. Не думаю, что израильское правительство примет эту возможность», — добавил генсек ООН.

Ранее Израиль нанес удары по южным районам сектора Газа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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