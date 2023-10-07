В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

Радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.

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Ранее в Израиле заявили о срабатывании сирен воздушной тревоги во многих населенных пунктах на юге и в центре, в том числе в Тель-Авиве и пригородах.

«За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах», — указали в Армии обороны.

Также жителей Израиля призвали следовать рекомендациям командования тыла.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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