В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
Радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.
Ранее в Израиле заявили о срабатывании сирен воздушной тревоги во многих населенных пунктах на юге и в центре, в том числе в Тель-Авиве и пригородах.
«За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах», — указали в Армии обороны.
Также жителей Израиля призвали следовать рекомендациям командования тыла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru